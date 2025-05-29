Китайский Tide не прошел проверку Роскачества

Стиральный порошок Tide китайского производства не прошел тест на безопасность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества.

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Отмечается, что Роскачество проверило 20 марок стиральных порошков, включая марки производства России, Белоруссии, Турции и Китая, такие как Index, «Персил», «Аист», Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, «Пемос», Peros, «Лоск» и проч. В том числе в исследовании участвовали Tide российского производства и Tide китайского производства.

Tide китайского производства не прошел проверку из-за показателя раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.