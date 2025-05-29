Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior

Дизайнер Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Дома моды Dior. Об этом сообщает издание BoF.

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Мария Грация Кьюри, которая занималась созданием женской линии одежды и аксессуаров, уходит из бренда после девяти лет работы. По информации журналистов, за время сотрудничества дизайнера с Домом моды продажи выросли в четыре раза, но затем сильно пострадали из-за резкого спада спроса на предметы роскоши. Предполагается, что новым креативным директором Dior станет Джонатан Андерсон, бывший креативный директор Loewe.

В апреле издание РБК писало, что французский дом моды Christian Dior и итальянская Prada Group, владеющая брендами Prada и Miu Miu, решили закрыть часть своих магазинов в Москве и Петербурге.

Как напомнили в издании, в 2022 году компании заявили о приостановке работы своих бутиков в России. В отчетности говорится, что у российского юрлица Dior по состоянию на конец 2024 года в аренде оставалось четыре магазина в Москве. Адреса площадей не указаны, но на сайте Dior на данный момент указаны четыре бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в здании в Столешниковом переулке и в торговом комплексе «Времена года» на Кутузовском проспекте. Еще в 2023 году у модного дома было восемь магазинов в Москве и один в Петербурге.