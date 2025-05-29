В России предупредили о росте рисков банковского кризиса

Вероятность развития системного банковского кризиса в России постепенно увеличивается. Такую оценку опережающих индикаторов системных финансовых и макроэкономических рисков дает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Кризис эксперты центра определяют как ситуацию, где выполняется одно из трех условий. Первое — это превышение доли проблемных активов уровня десяти процентов от всех активов банковской системы, второе — это потеря банками значительной доли средств клиентов, которые массово забирают средства со счетов.

Последним условием ЦМАКП называет вынужденную реорганизацию более десяти процентов банков или масштабную, в размере более двух процентов от ВВП, докапитализацию кредитных организаций.

Пока ни одно из указанных условий не выполняется, но многие факторы, предупреждают аналитики, указывают на высокую вероятность ухудшения положения дел, поэтому их внимание приковано к опережающим индикаторам. Текущую ситуацию они называют резонансом сразу нескольких негативных сигналов.

Среди них — рост проблемных и безденежных долгов у банков и возможность затягивания рецессии в экономики. Одним условий, провоцирующих кризис, ЦМАКП называет высокую ключевую ставку Центробанка, при этом аналитики отмечают, что сам регулятор видит рост стоимости риска, то есть отношение резервов к портфелю, в корпоративном кредитовании и ухудшение обслуживания долгов в розничном. Свидетельствует об ухудшении ситуации и рост запроса на реструктуризацию кредитов.

Центробанк пока не видит рисков развития системного банковского кризиса и не считает опасным замедление роста или снижение кредитного портфеля. Регулятор по-прежнему настаивает, что для снижения инфляции необходим продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, хотя и не исключает банкротств закредитованных компаний.