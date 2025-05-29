Модель Хейли Бибер продала свой бьюти-бренд Rhode

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, продала свой косметический бренд Rhode за $1 миллиард. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Хейли Бибер заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, модель получит $600 миллионов наличными, $200 миллионов в виде акций и $200 миллионов в случае роста продаж бренда в течение следующих трех лет.

При этом Хейли Бибер продолжит участвовать в развитии Rhode: она займет должность креативного директора и стратегического консультанта. Сообщается, что манекенщица также будет руководить отделом инноваций. Сооснователи бизнесвумен Майкл и Лорен Рэтнер тоже останутся на руководящих позициях.

В начале мая бренд Хейли Бибер обвинили в ухудшении качества. В TikTok завирусился тренд, в рамках которого пользователи соцсетей публикуют видео с некачественным блеском. По отзывам блогерш, средство стало «кислым, напоминающий испорченный кисломолочный продукт», а также у него появился запах и изменилась консистенция. Некоторые даже обнаружили плесень на аппликаторе. В одном из завирусившихся роликов также показали мелкие частицы, которые выдавливаются из тюбика вместе с блеском.