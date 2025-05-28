«Почта России» возобновит наземную доставку в Китай

«Почта России» решила возобновить доставку отправлений в Китай по земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Почта России возобновляет наземную доставку в Китай», — сказано в заявлении.

До этого глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявлял, что законопроект о закреплении за «Почтой России» статуса уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома и интеграции компании с цифровыми сервисами, включая «Госуслуги», будет внесен в Госдуму в мае-июне. Документ предусматривает комплексную реформу и формирует новую модель взаимодействия между государством, цифровыми платформами и гражданами. Один из ключевых пунктов — юридическое оформление функций доставки, которые ранее выполнялись без четкой правовой базы.