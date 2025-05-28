Криптовалюта Toncoin взлетела в цене после новостей о сотрудничестве Telegram и Grok

Криптовалюта Toncoin выросла более чем на 20% после новостей о сотрудничестве мессенджера Telegram с владельцем соцсети X Илоном Маском и чат-бота Grok. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

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По данным криптобирж, TON успел подорожать на 20,87%. В настоящий момент монета Toncoin стоит чуть больше 286 рублей.

До этого Telegram и компания американского миллиардера Илона Маска xAI договорились о партнерстве сроком на год.

Дурова задержали 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. 6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. В ходе слушания в суде Дуров пообещал улучшить модерацию в основанном им мессенджере.

Toncoin — монета блокчейна TON, тесно связанного с Telegram. Она используется в сетевых операциях, транзакциях, играх.