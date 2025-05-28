В Госдуму внесен проект о сборах с возвращающихся в Россию компаний

Во фракции "Новые люди" предложили потребовать от возвращающихся в Россию иностранных компаний раскрывать технологии и отчислять 2% от выручки в специальный фонд, чтобы избежать вытеснения российских производителей. Такой законопроект фракция внесла в Госдуму.

Применять меры предлагается к организациям, включенным в перечень организаций недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили предпринимательскую деятельность в Российской Федерации.

Депутаты во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым предлагают, во-первых, установить к "возвращенцам" требование о раскрытии используемых технологий. Это подразумевает получение доступа к иностранным технологиям, что позволит российским организациям осуществить анализ и разработку аналогичных технологий российского производства.

Второе требование - об обязательных отчислениях в Фонд технологического суверенитета Российской Федерации. Сбор предложен в размере 2% - согласно проекту, при его расчете следует исходить из размера собственных средств организаций из недружественных иностранных государств. При этом правительство РФ по согласованию с президентом вправе установить иной размер отчислений, указали инициаторы.

Сам фонд, куда пойдут эти деньги, должен будет содействовать достижению технологического лидерства страны, а также распределять средства в адрес российских организаций-разработчиков технологий.

В пояснительной записке авторы напоминают об исходе компаний из недружественных государств из РФ, а также о тенденции к их возвращению в последнее время.

"Прогнозы на 2025 год указывают на возможное возвращение до 350 иностранных организаций", - отметили депутаты.

Они считают, что без принятия предложенных ими мер это может привести к дестабилизации внутреннего рынка России, вытеснению российских производств из приоритетных направлений технологического развития. По оценкам авторов, большинство молодых российских производств не сможет конкурировать с вновь вернувшимися иностранными компаниями, что приведет к замедлению роста российского рынка.