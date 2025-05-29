ЦБ предупредил о риске банкротств крупнейших предприятий РФ

В Центробанке предупредили о рисках массового банкротства компаний. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

По итогам прошлого года объем просроченной задолженности корпоративного сектора вырос на 16,7%, до 6 трлн 100 млрд рублей. В феврале показатель достиг уже 6,9 трлн рублей.

Из 78 крупнейших организаций с наибольшей рыночной капитализацией почти у 40% повышенная долговая нагрузка. В зоне риска оказались предприятия обрабатывающего производства и торговли. Регулятор связывает это с ростом себестоимости продукции и высокими ставками.