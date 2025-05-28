Разработчик назвал стоимость самолета «Байкал»

Речь идёт о диапазоне от 220 млн до 340 млн рублей.

Такие данные в интервью газете «Ведомости» привёл генеральный директор производителя воздушного судна — Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин. По его словам, цена «Байкала» соответствует рынку и сопоставима со стоимостью американского одномоторного самолёта Cessna Grand Caravan.

Лузгин также сообщил, что на предприятии собрали три опытных образца «Байкала» и планируют получить сертификат с российским двигателем и винтом до конца 2026 года.

Уральский завод гражданской авиации ранее заключил контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку 10 самолётов. Первые пять планируется передать в конце 2026 года.