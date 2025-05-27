Проблемы компании Илона Маска в Европе усугубились

По итогам апреля в странах Евросоюза было продано 5 475 электромобилей американского автопроизводителя Tesla, что на 52,6 процента хуже, чем в тот же период годом ранее. Об этом говорится в ежемесячном докладе Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Если учитывать Великобританию и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), то есть Исландию, Норвегию и Швейцарию, то цифры окажутся лишь немногим лучше — 49 процентов.

В первом квартале падение продаж Tesla в ЕС составило 45 процентов, таким образом, проблемы компании Илона Маска в регионе усугубляются. Доля Tesla на рынке Евросоюза за год упала с 1,3 процента до 0,6 процента, при этом общие продажи аккумуляторных электромобилей в регионе выросли на 26,4 процента.

Продажи всех автомобилей увеличились на 1,3 процента. В ACEA отметили, что такой результат свидетельствует о «некотором восстановлении рынка», хотя мировая экономическая ситуация остается непредсказуемой. Если учитывать крупных производителей, то лучше всего дела обстоят у BMW Group — повышение продаж на 9,8 процента. У Volkswagen Group повышение составило 2, процента, а у Renault Group — 1,1 процента.

Продажи Tesla по всему миру в первом квартале упали на 13 процентов, до 336,7 тысячи машин, хотя аналитики ожидали порядка 390 тысяч. Главной причиной считается неоднозначная политическая активность Маска, которая оттолкнула от него многолетних сторонников, и сомнительные заявления в последнее время.

Как выяснило издание The Washington Post Маск уже решил отказаться от политической деятельности из-за трудностей, с которыми столкнулся в попытке реформирования госаппарата, ущерба бизнесу и соображений безопасности.