Аналитики отметили инновационность Сбера

Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков по итогам 2024 года по версии Sk Финтех хаб фонда «Сколково». Составители рейтинга отметили, что на позицию Сбера повлияла работа банка по предоставлению стартапам эффективных инструментов для развития.

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Также в 2024 году Сбер впервые запустил трек с GigaChat.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, банк системно подходит к развитию инноваций.

«Важно не только то, что мы делаем внутри компании, но и то, что мы создаем внешнюю экосистему инноваций, в которой участники рынка — стартапы, корпорации и инвесторы — могут находить друг друга, запускать совместные проекты и реализовывать сделки», — сказал он.

Ведяхин напомнил, что с помощью венчурного онлайн-хаба SberUnity банк формирует новое поколение предпринимателей и инвесторов.

Всего при составлении рейтинга организаторы учитывали 20 критериев, разбитых на 5 блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях» и «Цифровые сервисы».