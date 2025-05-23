Трамп анонсировал введение пошлин против Samsung

США могут в конце июня ввести пошлины в отношении компаний Apple, Samsung и других производителей смартфонов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа поинтересовались, означает ли его недавняя публикация о возможном введении 25-процентных пошлин в отношении Apple, что они не затронут других производителей смартфонов.

"Их [компаний] будет больше. В их числе будет Samsung и остальные, кто производит эту продукцию, в противном случае это было бы нечестно", - заявил американский лидер.

При этом Трамп допустил, что пошлины будут введены в конце следующего месяца.

"Думаю, мы сделаем это должным образом до конца июня", - продолжил он, пояснив, что пошлины не будут действовать, если производители электроники перенесут заводы на территорию США.

Трамп назвал цель введения пошлин против ЕС

Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social публикацию, в которой потребовал от Apple перенести производство iPhone в США, пригрозив в противном случае ввести пошлины. По его словам, размер пошлины может составить не менее 25%.

В настоящее время около 18% мирового производства iPhone приходится на Индию. Доля Китая в их выпуске составляет более 75%. По данным агентства Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году (окончился в марте) Apple произвела смартфонов iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, что составляет около 14% от общего объема ее производства.