У российского издательства учебников отсудили миллиарды рублей

Арбитражный суд Москвы обязал российского издателя учебников «Просвещение» перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

Судебное разбирательство проходило в рамках двух дел, которые на издательство возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Изучив доходы и расходы компании, а также финансовые результаты, цены и показатели продаж учебников, ведомство в апреле 2024 года обвинило компанию в установлении монопольно высоких цен. Регулятор обязал «Просвещение» снизить цены на указанные учебники и заплатить в федеральную казну. При этом компания подала ходатайство о закрытии судебного заседания из-за наличия в материалах дела информации, составляющей коммерческую тайну. Однако суд оставил его открытым.

В августе 2024 года ФАС также обратила внимание на учебники по истории для 10–11-х классов. Издательству грозил оборотный штраф, однако представители «Просвещения» заявили, что цены уже были снижены на 20 процентов по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету. Суд принял решение приостановить дело.

Как ранее отмечали в ведомстве, ФАС возбудила дело против издательства, так как оно повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. При этом издательство занимает доминирующее положение на рынке школьных учебников, отметили в ведомстве.