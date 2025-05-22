В «Татнефти» заявили, что компании хватит нефти не менее чем на 200 лет

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Нефтяных ресурсов «Татнефти» хватит ещё более чем на 200 лет при текущем уровне добычи.

В «Татнефти» оценили, на сколько компании хватит нефти
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Об этом заявил глава компании Наиль Маганов на годовом общем собрании акционеров.

«При текущем уровне добычи наших ресурсов хватит более чем на 200 лет, и это не предел», — цитирует его ТАСС.

Ранее Reuters писало, что Индия в мае импортировала самые большие за последние десять месяцев объёмы российской нефти на фоне высокого спроса на сибирскую марку ВСТО.

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