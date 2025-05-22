Шредер обратился с письмом к немецким депутатам по «Северному потоку — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что его позиция по поводу газопровода «Северный поток-2» «была и остается позитивной». Об этом пишет Bild.

Журналисты уточнили, что свою позицию о трубопроводе бывший глава правительства изложил в письме депутатам регионального парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

«Во время моего пребывания на посту канцлера я всегда осознавал, что Германия — промышленно развитая страна с небольшими запасами природных ресурсов, чье благосостояние может быть увеличено и сохранено только в том случае, если эта страна останется конкурентоспособной на мировом рынке. Но для этого нужна доступная и надежная энергия для нашей промышленности», — отметил Шредер.

По его мнению, выработка электроэнергии из газа — лучшее решение для страны, так как использование возобновляемых источников ненадежно из-за их зависимости от погодных условий.

Шредер подчеркнул, что трубопроводные поставки являются более экологичными, чем танкерные перевозки сжиженного природного газа.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в очередной, 18-й пакет антироссийских санкций могут войти ограничительные меры против газопроводов «Северный поток».