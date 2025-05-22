ГД расширила в I чтении вносимые в реестр МСП сведения о поддержке таких субъектов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает полномочия кабмина по установлению исчерпывающего перечня программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сведения о которых будут вноситься в единый реестр этих субъектов. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан в целях конкретизации перечня программ поддержки, сведения о получателях которых должны в обязательном порядке вноситься органами, предоставившими такую поддержку, в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, указывают в кабмине.

Согласно законодательству, сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и о содержании такой поддержки вносятся в единый реестр. При этом сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка в рамках отраслевых программ поддержки, не направленных на поддержку исключительно субъектов МСП, но получателями которых являются субъекты МСП (например, льготные кредитные и грантовые программы), не вносятся в единый реестр в связи с непредставлением ответственными за предоставление такой поддержки организациями соответствующих сведений в ФНС России. Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по установлению исчерпывающего перечня программ поддержки, реализуемых отдельными органами и организациями, сведения о получателях которых - субъектах МСП должны в обязательном порядке вноситься в единый реестр.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), законопроект устраняет существенный пробел в действующем порядке учета господдержки МСП.

"Сегодня существуют сотни различных программ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, по которым предприниматели получают гранты, субсидии, гарантии и другие формы помощи. Однако сведения об этих мерах часто не попадают в единый реестр поддержки, особенно если программа реализуется не напрямую для МСП, а как часть более широкой отраслевой инициативы. В результате данные о выданной поддержке оказываются разрозненными: одни органы отправляют информацию, другие - нет, и государство не видит полной картины - кто именно получил помощь, в каком объеме и на каких условиях", - отметил он.

Теперь правительство будет составлять и утверждать исчерпывающий список программ, по которым информация о получателях должна в обязательном порядке поступить в единый реестр. "Это касается как федеральных, так и региональных программ, включая кредиты по сниженной ставке, субсидии на транспортировку агропродукции или компенсации на испытания спортивного оборудования - все это должно будет фиксироваться", - указал Говырин. Документ делает систему учета поддержки более системной: это не создание новых мер помощи - это упорядочение уже существующего, чтобы каждая мера работала на того, кто в ней действительно нуждается, подчеркнул депутат.