Прибыль Telegram по итогам 2024 года cоставила $540 млн

Прибыль мессенджера Telegram, число активных пользователей которого превысило 1 млрд, составила в минувшем году $540 млн. Это отчасти связано с увеличением количества платных подписчиков и роста криптовалютных активов, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы компании.

В соответствии с ними выручка мессенджера достигла в 2024 г. $1,4 млрд. Почти половина этой суммы получена, согласно формулировке, "от партнерств и экосистем". Свыше $250 млн поступили от рекламы и $292 млн - от премиальных подписок. В 2025 году компания планирует получить выручку в размере $2 млрд, а прибыль довести до $720 млн.

По словам экспертов, знакомых с ситуацией, доходы были разделены с потенциальными спонсорами перед выпуском Telegram облигаций на сумму около $1,5 млрд. Всего за последнее 4-летие мессенджер выпустил ценные бумаги на $2,4 млрд.

Инвестиционный директор Telegram Джон Хайман отметил, что компания достигла всех намеченных финансовых целей. Он не исключил возможности IPO в случае более благоприятных условий на рынках. Как сообщалось ранее, удар по планам компании на успешное IPO нанесли задержание во Франции и предъявление обвинений сооснователю мессенджера Павлу Дурову.

24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа срок его предварительного задержания завершился, предпринимателя направили в суд, где ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить проводить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.