ЦБ отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО»

Лицензия расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» была отозвана после выявленных нарушений законодательства и подозрений в сокрытии бенефициаров.

Решение об отзыве с 22 мая лицензии у РНКО «ИНЭКО» было принято Банком России, говорится на сайте регулятора.

Сообщается, что организация неоднократно нарушала федеральные законы о банковской деятельности, а также требования ЦБ за последние 12 месяцев, за что к ней применялись меры воздействия.

Кроме того, РНКО «ИНЭКО» допустила несоблюдение нормативных актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также, по информации ЦБ, в течение полутора лет менялись участники организации без согласования с регулятором, что указывает на непрозрачность структуры собственности и попытки скрыть конечных бенефициаров.

Банк России сообщил о назначении временной администрации для управления кредитной организацией до определения конкурсного управляющего или ликвидатора.

До этого ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность.