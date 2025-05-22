Ozon fresh и «Ашан» запустили совместный бренд еды

Сервис Ozon fresh совместно с ритейлером «Ашан» запустили продажи готовой еды. Линейка готовых блюд категории «ультрафреш» (со сроком годности до семи дней) будет выпускаться под кобрендом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Линейка включает 32 позиции в ценовом сегменте выше среднего. Это готовая кулинария, в том числе салаты, вторые блюда, омлеты, сэндвичи, а также различные десерты.

Опция заработала в 18 гипермаркетах и 28 супермаркетах «Ашан» в Москве. В торговых точках продукция представлена на полках или в брендированных холодильниках. А в онлайне — на платформе Ozon fresh с доставкой на дом.

По словам представителей компаний, это первая подобная коллаборация на российском рынке продуктового ритейла. Эксперты отмечают, что это хорошая возможность для компаний выйти в новые ниши и нарастить трафик через новые каналы.

Согласно данным «Ромир», готовая еда продолжает набирать популярность среди российских потребителей. Наибольшим спросом пользуются салаты, которые составляют около 39% всех трат в сегменте.