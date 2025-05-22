OpenAI приобрела компанию бывшего главного дизайнера Apple

Технологический гигант OpenAI, известный созданием чат-бота ChatGPT, объявил о приобретении компании IO, основанной легендарным дизайнером и бывшим руководителем отдела дизайна Apple Джони Айвом. Сумма сделки составляет $6,5 млрд, сообщает Bloomberg.

В OpenAI перейдут работать 55 инженеров. Айв станет независимым консультантом по дизайну и развитию новых продуктов. В рамках сотрудничества планируется интегрировать передовые идеи Айва в создание более интуитивных и эстетичных интерфейсов для AI-систем. Совместными усилиями компании разработают специализированную линейку гаджетов для работы с ИИ.

Другая компания Айва LoveFrom возьмет на себя разработки OpenAI, включая дизайн и программное обеспечение, в том числе ChatGPT.

Участники сделки отметили, что это стратегическое партнерство откроет новые горизонты для развития технологий искусственного интеллекта. Анонс сотрудничества представлен в формате видео, где встретились Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Джони Айв ушел из Apple в 2019 году, основав дизайнерскую фирму LoveFrom. Apple стала ее главным клиентом, заключив долгосрочный договор на $100 млн, однако в 2022 году сотрудничество прекратилось.

В 2023 году стало известно, что Джони Айв обсуждает с Сэмом Альтманом создание первого гаджета, предназначенного для использования ИИ. В конце прошлого года OpenAI уже купила 23% в IO.