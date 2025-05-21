Названы последствия сбоя в работе терминала Bloomberg

Сегодня в первой половине дня в работе терминала Bloomberg был зафиксирован сбой, сообщает Reuters и пишет об этом Financial Times. Как утверждается, неполадки привели к нарушению продаж облигаций по всей Европе.

FT подчеркивает, что участники рынка выражали недовольство работой сервиса, отмечая существенные задержки в его функционировании. Некоторые из них также сообщали об отсутствии актуальных котировок, необходимых для проведения сделок.

«Нам сказали не торговать. Я не помню такого уровня бездействия», — прокомментировал ситуацию один лондонский управляющий фондом.

В газете уточнили, что служба поддержки Bloomberg утром подтвердила наличие проблемы. Команда инженеров активно работает над выявлением и устранением проблемы, указали в издании.

В Financial Times появилась информация о том, что из-за технического сбоя не удалось провести аукцион по размещению государственных долговых обязательств Великобритании. В связи с этим Служба по управлению долгом (Debt Management Office) была вынуждена продлить время проведения торгов.

Как пишет агентство Reuters, в Португалии был отложен аукцион по продаже векселей, а в Швеции — аукцион по продаже облигаций. Причиной переноса стали технические проблемы. Европейский союз также перенес на один час срок продажи облигаций, который был назначен на среду