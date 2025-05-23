Названы пять компаний, которые отказались выплачивать дивиденды

22 мая 2025 года советы директоров пяти крупных российских компаний рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год, передаёт «РБК Инвестиции».

«Газпром». Компания третий год подряд не будет делиться частью своей прибыли. Долговая нагрузка «Газпрома» остаётся высокой, а денежный поток — нестабильным, отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Окончательное решение примут акционеры на общем собрании 26 июня 2025 года. По итогам торгового дня 22 марта акции компании упали на 4,12%, до 130,87 ₽.

«Норникель». Совет директоров объяснил отказ от дивидендов необходимостью сохранить финансовую устойчивость компании и высокий уровень кредитоспособности. Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 ₽ на акцию. По итогам дня бумаги компании на Мосбирже упали на 0,51%, до 105,02 ₽.

«Магнит». Компания могла оставить прибыль для укрепления финансового положения в условиях активной инвестиционной фазы, включая приобретение доли в сети «Азбука Вкуса», говорят аналитики «Т-Инвестиций». «Магнит» получил 81,55% долей в уставном капитале «Азбуки Вкуса», эксперты оценивают сделку в 35–40 миллиардов ₽. Последний раз «Магнит» выплачивал дивиденды за 2023 год — 412,13 ₽ на акцию. Акции компании за день обвалились на 6,08%, до 3922 ₽.

НЛМК. Финансовые показатели крупнейших компаний черной металлургии продолжают снижаться, отмечают аналитики Альфа-Банка. Ранее от дивидендов за 2024 год отказались «Северсталь» и ММК. Акции НЛМК за день просели на 5,21%, до 117,58 ₽.

«Яковлев». Совет директоров авиастроительной компании рекомендовал направить 95% чистой прибыли по РСБУ на покрытие убытков прошлых лет. Последний раз компания выплачивала дивиденды за 2017 год — 1,14 ₽ на акцию. По итогам торгового дня 22 мая котировки снизились на 1,99%, до 29,6 ₽.