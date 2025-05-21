Путин обсудил ситуацию в "Роснано"

Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым.

© Российская Газета

Куликов доложил о преодолении кризиса ликвидности.

"В долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать", - сообщил он. "Будем восстанавливать капитал и репутацию", - рассказал о планах глава УК "Роснано". "Сколько вы погасили?" - уточнил Путин. "Вообще, всего было долга 440 млрд рублей, из них 178 - процентами", - заметил собеседник. "Турбулентность пройдена. Время, наверное, наверстать темп и сверить направления", - считает Куликов. "Мы разработали с федеральными органами исполнительной власти некоторые сценарии стратегии", - объявил он и попросил возможности посоветоваться.

Президент не отказал. Дальше встреча продолжилась в закрытом режиме.