Путин встретится в Кремле с главой Роснано

Президент РФ Владимир Путин работает 21 мая в Кремле, он проведет встречу с главой Роснано Сергеем Куликовым.

О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"21 мая рабочий день в Кремле достаточно спокойный, встречи разные внутренние, совещания, - отметил Песков. - Президент позанимается делами "Роснано".

Компания, отметил представитель Кремля, "прошла очень сложный период в своей истории развития, сейчас преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера".

"Сегодня обо всем Сергей Куликов, руководитель компании, будет докладывать президенту", - анонсировал пресс-секретарь главы государства.

Другие встречи будут непубличными, добавил Песков.

Путин накануне приехал в Курскую область, где встретился с губернатором Александром Хинштейном, осмотрел стройку АЭС, а также пообщался с волонтерами и руководителями муниципалитетов.