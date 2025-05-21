Названы потери японских компаний от пошлин США

Крупнейшие японские корпорации, включая Mizuho, Sony и Toyota, рискуют потерять до 4 трлн иен (около $27,6 млрд) в связи с введением новых пошлин со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компаний.
По информации издания, общие потери могут увеличиться на фоне сохраняющейся высокой неопределенности вокруг дальнейшей тарифной политики Вашингтона.
Особенно уязвимым оказался автопром - ключевой сектор японского экспорта. В 2023 году Япония поставила в Соединенные Штаты 1,5 млн автомобилей на сумму свыше $40 млрд.
"Влияние тарифной политики огромно", - отметил глава Honda Тосихиро Мибе.
По оценкам компании, дополнительные издержки могут составить до 650 млрд иен (примерно $4,5 млрд). В связи с этим Honda пересматривает инвестиционные планы до 2030 года, сокращая их с 10 трлн до 7 трлн иен (примерно $48,7 млрд).
Ранее сообщалось, что совокупные убытки семи ведущих японских автопроизводителей в 2025 финансовом году (завершается 31 марта 2026 года) из-за новых пошлин США могут достичь как минимум 2,7 трлн иен (около $18,5 млрд). Больше всех пострадает Toyota - ее потери могут превысить 1 трлн иен (свыше $6,8 млрд). Только за апрель и май компания недополучила около 180 млрд иен (более $1,2 млрд) из-за введенных ограничений.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых повышенных таможенных пошлин на товары, поступающие из 185 стран и территорий. С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля вступили в силу индивидуальные ставки для отдельных государств. В частности, для Японии был установлен дополнительный тариф в 24%. Одновременно США предоставили 90-дневную отсрочку на применение новых пошлин, чтобы провести переговоры. Кроме того, Вашингтон уже ввел тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, автозапчастей и комплектующих.
Токио требует от Вашингтона пересмотра его таможенной политики - консультации между двумя государствами ведутся по вопросу о всех повышаемых тарифах, в том числе на автомобили, сталь и алюминий. Япония рассчитывает на отмену или существенное снижение этих пошлин.