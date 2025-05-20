Маск назвал условие ухода с поста CEO Tesla

Илон Маск заявил о намерении сохранять пост генерального директора Tesla в обозримом будущем. Об этом он сообщил в ходе Катарского экономического форума в Дохе, отвечая на вопрос модератора о своих планах.

"Да, в этом нет никаких сомнений. Ну, разве что я могу умереть. Ладно, если только я не умру", - сказал Маск.

Ранее газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что решение совета директоров о поиске нового генерального директора якобы связано с падением акций Tesla и недовольством части ее инвесторов, по мнению которых Маск уделяет слишком много внимания своей деятельности в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства. Позднее Маск назвал ложной эту статью.