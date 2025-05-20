Евросоюз ввел санкции против «Сургутнефтегаза»

В 17-й пакет санкций Евросоюза вошли 75 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Турции и ОАЭ, ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Под ограничения, в частности, попали нефтяная компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, золотодобытчик «Атлас майнинг» (бывший Petropavlovsk), а также выпускающие беспилотники «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко», «Аэрофрегат» и Минский завод колесных тягачей.

Из физических лиц можно выделить гендиректора КамАза Сергея Когогина, ректора МЭИ Николая Рогалева, директора музея «Херсонес Таврический» Елену Морозову.

Также ограничительные меры введены в отношении руководителей и акционеров предприятий военно-промышленного комплекса и 28 судей, следователей и прокуроров.

Ранее Великобритания сообщила о введении санкций против Санкт-Петербургской валютной биржи, «Агентства по страхованию вкладов», а также еще 44 финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции. Также ограничительные меры коснутся 18 судов теневого флота, которые задействованы в перевозке российской нефти.