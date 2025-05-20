Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний

Состояние большинства российских компаний устойчивое на сегодняшний момент. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Он объяснила это тем, что у компаний были большие прибыли, и есть подушка безопасности. При этом убыточные компании тоже есть, и чаще всего они с «застаревшими проблемами».

Набиуллина подчеркнула, что Банк России самостоятельно принимает все решения по денежно-кредитной политике, но мнение бизнеса «очень важно».

«Существенно мнение бизнеса и по оценке текущей ситуации, и по ожиданиям», — уточнила глава ЦБ.

Ранее экономисты говорили, что в течение 2026 года одним из наиболее вероятных сценариев является тот, при котором проценты по вкладам упадут до 16% годовых.