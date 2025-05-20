Привлекательность России для иностранных брендов упала

По итогам первого квартала на российский рынок вышло только три новых международных бренда, что почти в три раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании CORE.XP пишут «Ведомости».

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Новичками стали казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, итальянский бренд бытовой техники De’Longhi и китайская мебельная марка Jinkailai. Такой же список брендов называют в Nikoliers, хотя в IBC Real Estate и NF Group добавляют к ним турецкого производителя бытовой техники Beko и бренд мужской одежды Emiliano Zapata.

Тем не менее, подтверждает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, даже пять брендов означает существенное снижение.

Эксперты объясняют падение интереса международных компаний к российскому рынку зависимостью от локальных партнеров и высокой ключевой ставкой. Для прихода на рынок через франчайзинговых партнеров требуется банковское финансирование, а оно стало слишком дорогим.

На этом фоне часть пришедших в прошлом брендов в России не задерживается. Так, был закрыт магазин турецкой марки Perspective, а число точек сетей Club, NetWork, Mudo и Oxxo упало с 18 до 13. В BC Real Estate подтверждают тенденцию снижения активности приходящих компаний, чаще всего они открывают один флагманский магазин и на этом останавливаются.

Аналитики расходятся в оценках перспектив выхода новых брендов на рынок до конца года, однако считают, что показатели будут либо такими же, как в прошлом году, либо хуже.

Ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал, что для возвращения присутствия в России иностранным компаниям нужно подать заявку, но пока в правительстве нет ни одной.