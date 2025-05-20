Бумаги CATL взлетели на 18% в ходе дебютных торгов на Гонконгской бирже

Акции китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology в ходе крупнейшего листинга этого года взлетели на 18%, до 311,4 гонконгских доллара за бумагу. К закрытию торгов бумаги скорректировались до 306,2 долларов за акцию, свидетельствуют данные торгов. Суммарно компания смогла привлечь в ходе SPO более $4,6 млрд, что значительно превзошло ее первоначальные планы привлечь $3,99 млрд, продав 117,9 млн акций по 263 гонконгских доллара за штуку. Плюс у компании остается возможность запустить greenshoe option ( право банков при IPO продать до 15% дополнительных акций, если спрос высокий — FM ), что позволит увеличить объем размещения до $5,3 млрд.

Bloomberg отметил, что хотя гонконгские акции китайских компаний обычно торгуются с дисконтом по отношению к материковым, бумаги CATL в Гонконге превысили стоимость ее акций в Шэньчжэне. Там рост составил всего 1,2%.

По словам партнера East Capital Group Карин Хирн, CATL является «настоящим чемпионом, способствующим энергетическому переходу, символом успеха Китая как мирового зеленого лидера». Глава исследований промышленного сектора Китая в Jefferies в Гонконге Джонсон Ван заявил, что акции CATL могут вырасти еще на 50% благодаря сильным финансовым показателям и привлекательным оценкам.

CATL поставляет аккумуляторы Tesla, Volkswagen, Ford Motor и Mercedes-Benz Group. Компания занимает около 38% рынка аккумуляторов для электромобилей, значительно опережая ближайшего конкурента BYD с его 17%, согласно данным SNE Research.