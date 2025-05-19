Новак: «Газпром» работает над новым газовым контрактом с Сербией

«Газпром» прорабатывает условия нового газового контракта с Сербией. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

«Это обсуждалось тоже на встрече с Вучичем, на уровне президентов, даны соответствующие поручения. Сейчас этим «Газпром» занимается», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Новак сообщал, что российская сторона по просьбе КНР готова увеличить поставки нефти на 2,5 млн т в год.

Reuters сообщал, что ЕС может предложить G7 снизить потолок цен на российскую нефть.