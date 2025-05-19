Производитель вагонов в России объявил о сокращении выпуска

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ), входящий в Объединенную вагонную компанию (ОВК), объявил о переходе на режим неполного рабочего времени с 23 июля по 24 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте ОВК.

В компании обещают сохранить своевременную оплату труда (о сохранении ее размера информации в пресс-релизе нет), все льготы и компенсации, в том числе медицинскую страховку, компенсации санаторно-курортного лечения, курортные путевки для детей работников и различные виды материальной помощи.

Поводом для такого решения названо сокращение объемов грузоперевозок в России, избыток вагонного парка у операторов, высокая ключевая ставка Центробанка и «запретительный уровень стоимости» лизинга.

На этом фоне предприятие намерено реорганизовать производственные процессы, обновить продуктовую линейку и диверсифицировать производство на основе потенциального спроса. В первую очередь, речь идет о выпуске инновационного подвижного состава и возобновлении производства фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов.

В ОВК признали, что планируемый объем производства «существенно ниже предыдущих периодов». К такой ситуации также привели критическая «усталость» оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления. Добавляют проблем «продолжительные сложности с формированием базы уникальных запасных частей».

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года стоимость услуг вагоноремонтных компаний в России стала выше на 25-40 процентов, что делает утилизацию вагонов дешевле их ремонта.