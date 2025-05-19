В России возросло количество предприятий с участием китайского капитала

В России функционируют свыше 11 тысяч предприятий с участием китайского капитала, заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Об этом сообщает ТАСС.

Дахновский, выступая на проходящем в Хабаровске российско-китайском экономическом форуме: «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова», отметил, что число среднемесячных регистраций юридических лиц с участием представителей КНР в 2022–2024 годах увеличилось в 3,6 раза, с менее 40 предприятий в месяц до 135–140. Общее количество компаний и индивидуальных предприятий, зарегистрированных с китайским участием в России, по сравнению с 2023 годом возросло на 41% и в конце прошлого года составило 11 тысяч.

Торгпред подчеркнул, что, по оценкам китайских бизнесменов, степень важности российского рынка для компаний КНР повысилась до уровня, который ранее казался недостижимым.

18 мая генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила, что отношения с Китаем выстраиваются на основе прав и обязательств.