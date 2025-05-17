Новый босс Nissan объяснил, почему компания оказалась в кризисе

Motor.ru

В беседе с американскими журналистами в Лондоне Иван Эспиноза откровенно рассказал о ситуации, в которой находится автопроизводитель. Пост руководителя мексиканец занял 1 апреля, однако карьера менеджера связана с Nissan с 2003 года, потому он хорошо представляет причины финансовых неудач. Настрой Эспинозы оптимистичный: даже без партнерства можно обойтись.

Новый босс Nissan объяснил, почему компания оказалась в кризисе
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По мнению нового руководителя, проблемы Nissan носят фундаментальный характер, и дело отнюдь не в ставке на электромобили, как говорили аналитики. Иван Эспиноза считает, что при Карлосе Гоне в 2015 году японская фирма замахнулась на бешеные ежегодные продажи на уровне восьми миллионов машин в год. Под увеличение объёмов были сделаны инвестиции и в производство, и в персонал, но реально Nissan выпускает только 50% от запланированного.

Сейчас стратегия Nissan опирается на три тезиса: сокращение расходов, пересмотр продуктовых и рыночных стратегий, а также партнёрства. Однако японская компания не собирается сотрудничать без правильной основы: партнёр должен «принести больше корпоративной ценности Nissan в долгосрочной перспективе». От конкретики Эспиноза воздержался, но проговорил, что Dongfeng может войти в экосистему Nissan, а сотрудничество выйдет за пределы Китая.

Новый босс Nissan не стал вдаваться в подробности, как именно будут сокращаться расходы, но подчеркнул: времени на растрату ресурсов нет. «Если мы не сможем быть конкурентоспособны, нам придётся принимать решения». Компания подтвердила, что некоторые перспективные проекты поставлены на паузу, но не стала уточнять, какие именно.

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