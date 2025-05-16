ЕС готовит санкции против поддерживающих Россию банков

Европейский союз работает над очередным пакетом санкций, который будет направлен против российского финансового сектора и сторонних банков, поддерживающих Москву. Об этом сообщили западные СМИ.

«Новый пакет ограничительных мер является усилиями союзников Украины по оказанию давления на президента России Владимира Путина с целью достижения мирного соглашения. Блок готовится атаковать сторонние банки, которые поддерживают действия Москвы», — отметило агентство Bloomberg.

По сведению издания, в целом ограничения направлены на российский финансовый сектор. В ЕС считают, что новый пакет санкций должен быть «сильнее и амбициознее и действительно обеспечивать это давление».

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Как сообщало URA.RU ранее, по информации Bloomberg, санкции против РФ в ближайшее время может анонсировать Великобритания. Там впервые состоится встреча министров безопасности европейских стран.