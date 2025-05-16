От кухни до медиа. Главный редактор «Афиши Рестораны» рассказала, как эффективно выстраивать  коммуникацию между пиаром ресторана и изданием

Как превратить блюда в истории, а ресторан — в бренд.

© Пресс-служба

13-15 мая 2025 года в Москве прошел ежегодный международный гастрономический форум «Завтра`к Шефа 2025». Вместе с другими экспертами главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева приняла участие в дискуссии «Журналисты vs Пиарщики: секрет идеальных отношений». Она поделилась экспертизой и рассказала, как специалистам важно понимать цели друг друга.

Маргарита Замураева, главный редактор «Афиша Рестораны»:

«В современном мире успех гастрономических проектов измеряется не только мишленовскими звездами или другими ресторанными рейтингами, но и уровнем доверия аудитории. Оно возникает там, где честность встречается с профессионализмом. Именно в этом пересечении рождаются настоящие истории и идеи, способные вдохновлять и изменять индустрию».

Среди участников мероприятия – известные шеф-повара, бартендеры, бизнес-эксперты и специалисты по пиару в гастрономической сфере, которые посетили более 120 тематических лекций и мастер-классов, направленных на повышение профессиональных навыков. Вместе с экспертами гости открывали новые вкусовые сочетания, учились ведению соцсетей для ресторанов и даже осваивали основы сценической речи.

«Завтра`к Шефа 2025» – международный гастрономический форум, созданный для полноценного погружения в гастрономическую среду: встречи с коллегами по цеху и общение с лучшими шеф-поварами России и стран СНГ, возможность познакомиться с новыми поставщиками продуктов и оборудования, а также выбрать себе весь необходимый инвентарь шефа – от ножа до кителя.