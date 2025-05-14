Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США

Власти Китая приостановили действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минкоммерции Китая.

«С 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливается действие соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это было сделано во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне.

В апреле власти КНР внесли 28 американских компаний в список экспортного контроля с запретом китайским корпорациям поставлять им товары двойного назначения.

12 мая Китай и США приняли решение с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны США — министр финансов Скотт Бессент.