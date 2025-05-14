Миллионные долги «Плеер.ру»: как интернет-магазин попал в ловушку банкротства

Арбитражный суд Москвы признал компанию «Электрон» банкротом из-за налоговой задолженности. Как сообщает 3DNews, фирма являлась одним из юридических лиц интернет-магазина «Плеер.ру».

Иск в суд подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Суд постановил внести в реестр кредиторов долг на сумму около 350 млн рублей, из которых 203 млн рублей составляют основную задолженность, 95 млн — пени, и ещё 43 млн рублей — штрафы. В материалах указывается, что основанием образования долга стала неуплата по обязательным платежам, начислений по НДФЛ и НДС, а также страховым взносам.

«Электрон» признали банкротом по «прощенной процедуре отсутствующего должника». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода. Сама фирма некоторое время была юридическим лицом магазина, после чего ее сменила компания «Восход».

Напомним, что интернет-магазин «Плеер.ру» начал работу в 2002 году. Он завоевал популярность благодаря широкому ассортименту техники при низких ценах. В 2013 году фирма заняла 21-е место в рейтинге 30 крупнейших организаций Рунета. Впервые работу магазина приостановили в 2018 году — тогда в московском офисе прошли обыски. В 2019 году суд постановил приостановить деятельность «Плеер.ру» после проверки ФНС и ФСБ, которые обнаружили в фирме махинации с чеками.

Интернет-магазин приостановил работу в сентябре 2024 года. В марте 2025 года его основателя Алексея Конышева признали банкротом — до этого у него арестовали счета, бизнес и имущество почти на 9,8 млрд рублей. В ФНС отмечали, что «Плеер.ру» неоднократно менял юридические лица, при том что структура, местонахождение, персонал и бенефициар оставались прежними.