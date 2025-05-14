Основатель бренда одежды Uniqlo Тадаси Янаи заявил председателю «Деловой России» Алексею Репику, что компания не вернется на российский рынок, поскольку японский бизнесмен дал обещание не возвращаться. Об этом Репик рассказал в интервью газете «Ведомости».

По словам Репика, на первоначальное решение Тадаси Янаи повлияли акции протеста у офисов компании.

«Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение», — сказал японский предприниматель.

Компания Uniqlo полностью прекратила бизнес в Российской Федерации в августе 2023 года, отказавшись от аренды всех помещений. На такое решение повлияла критика со стороны общественности, японцы настаивали на том, что необходимо покинуть страну, начавшую специальную военную операцию на Украине.

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В начале 2022 года в России функционировало 49 магазинов японской компании. Российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После ухода с рынка РФ компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд рублей.