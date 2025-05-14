De Beers тайно продает алмазы со скидкой избранным клиентам

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers начала тайно продавать необработанные алмазы с большой скидкой для сокращения своих запасов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, организация уже провернула подобных сделок на сотни миллионов долларов.

В конце 2024 года СМИ сообщали, что De Beers накопила алмазов на 2 млрд долларов, что является рекордным показателем со времен кризиса 2008 года. Отмечалось, что причиной скопления драгоценных камней стал низкий спрос.

Текущие сделки направленны на распродажу запасов без открытой коррекции цен. По словам источников агентства, продажи проводятся для ограниченного числа клиентов со скидкой в 10-20%. Сама информация усиливает напряженность среди других клиентов, которые не стали участниками секретных сделок и вынуждены приобретать алмазы по официальным ценам.

Отмечается, что De Beers обычно проводит 10 сайтов в Ботсване каждый год для своих 70 сайтхолдеров. Они обязаны приобретать причитающиеся им объемы по установленным ценам. При этом ранее Bloomberg писал, что многие покупатели прекратили приобретать камни, а некоторые и вовсе больше не посещают сайты.