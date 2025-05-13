Microsoft решила уволить часть сотрудников по всему миру. Об этом со ссылкой на представителя технологического гиганта сообщает CNBC.

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По словам представителей компании, увольнения затронут три процента сотрудников на всех уровнях, в разных командах и регионах. Это самый масштабный этап увольнений в Microsoft с момента сокращения 10 тысяч должностей в 2023 году (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сейчас в компании отмечают, что новые сокращения не связаны с эффективностью работы.

В июле 2023-го Microsoft провела еще один этап увольнений, всего неделю спустя сокращения десяти тысяч человек.

«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнеров», — пояснили в пресс-службе корпорации.

В начале апреля Microsoft опередила Apple в списке самых дорогих компаний мира. На момент закрытия биржевых торгов в США суммарная рыночная капитализация Apple сократилась до 2,59 триллиона доллара. К тому времени стоимость Microsoft достигла отметки в 2,64 триллиона. Разрыв между первым и вторым местом составил примерно 50 миллиардов долларов. Причиной назвали затяжное падение стоимости акций Apple.