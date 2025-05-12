Акции Nebius выросли на 35% после сделки с Безосом

Акции нидерландской Nebius Group бизнесмена Аркадия Воложа на торгах 12 мая подскочили на пике на 19,3%, до 33,73 долларов после новости об инвестициях от основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов биржи NASDAQ.

На прошлой неделе Безос объявил о планах инвестировать 72 миллиона долларов в дочерний проект Nebius — Toloka, который разрабатывает решения в области ИИ. После этого и позитивных целевых оценок аналитиков акции нидерландской компании начали активно расти в цене. С 7 мая они подорожали на 34,7%. Сегодня, 12 мая, на пике на торгах они взлетели на 19,3% до 33,73 долларов.

Стоит отметить, что помимо Безоса в Toloka также инвестирует экс-менеджер «Яндекса», ныне техдиректор Shopify Михаил Парахин. Размер его инвестиций не раскрывается.

Напомним, что Nebius Group является бывшей материнской компанией «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы компании были разделены.