Малый и средний бизнес больше не сможет получить льготы путем перерегистрации

Малые и средние компании не смогут использовать формальные схемы, при которых они проходят перерегистрацию, чтобы получить доступ к льготам. Направленный на это закон приняла Госдума.

Благодаря новым нормам в российском законодательстве устранят неопределенности, связанные с включением малого и среднего предпринимательства в единый реестр.

Новшество касается организаций, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний. Они не признаются "вновь созданными", пояснил один из авторов, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Таким образом, компании не смогут получать доступ к льготам для "новичков" путем хитрых схем.

При этом, по его словам, предусмотрено исключение: если такая преобразованная компания, например, акционерное общество или ООО, была создана до 30 июня текущего года и ее предыдущая форма юридически существовала до 1 декабря прошлого года, то она все же может быть включена в реестр.