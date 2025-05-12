М.Видео-Эльдорадо позволит списывать до 50% покупки бонусами

С 12 мая в магазинах М.Видео и Эльдорадо начнут действовать обновлённые условия программы лояльности M.Club. Теперь покупатели смогут оплачивать до половины стоимости товара бонусными баллами, тогда как раньше лимит составлял 30%.

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Компания реализует изменения в рамках своей трёхлетней стратегии развития. Одним из приоритетов стало улучшение клиентского опыта и повышение гибкости при совершении покупок. Обновлённая программа должна упростить использование бонусов и сделать покупки выгоднее для постоянных клиентов.

Условия начисления бонусов остаются без изменений. За покупку техники клиентам начисляется 3% от суммы чека, за аксессуары — 5%, а за сервисы и дополнительные гарантии — 10%. Все бонусы становятся активными через 15 дней после покупки и действуют в течение 180 дней. Условия могут различаться в рамках акций и специальных предложений.

Клиенты также продолжат получать персональные скидки и предложения, сформированные на основе их интересов. Оплатить бонусами можно и часть товаров партнёров, за исключением отдельных позиций. Информацию об этом можно найти на странице товара или уточнить у консультанта. Дополнительные услуги, такие как доставка и установка, по-прежнему не входят в список, где можно использовать баллы.