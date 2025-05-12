Суд в Москве оштрафовал две иностранные IT-компании

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал швейцарскую Wire Swiss GmbH и австралийскую Oxen Privacy Tech Foundation за нарушение законов РФ.

Об этом сообщили в суде, пишет «Интерфакс».

«Постановлением мирового судьи каждой из компаний назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании оштрафовали за неисполнение сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством.

Недавно Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца учредителя петербургской IT-компании «Аеза Групп» Арсения Пензева. Его обвиняют в пособничестве в организации преступного сообщества.

Незадолго до этого сообщалось, что по обвинению в совершении аналогичных преступлений в следственный изолятор отправили соучредителя и генерального директора IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна.