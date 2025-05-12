Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации 1990-х

Сроки исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы, должны исчисляться не с момента заключения сделки, а с того времени, как завершится прокурорская проверка продажи. Такую норму после решения ряда судов предыдущей инстанции закрепил Конституционный суд России, пишут «Ведомости».

Решение фиксирует приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед частной собственностью, что позволяет властям обращаться с иском об истребовании собственности в любое время.

Поводом для оценки набирающей обороты практики стали жалобы компаний ООО «Мираж» и ООО «Геатон», связанные с приватизацией в 1994 году госпредприятия Производственное объединение «Третий государственный подшипниковый завод» в Саратовской области.

В состав реализуемого имущества 30 лет назад областной комитет включил медико-санитарные части. Это решение не противоречило законодательству, потому что объекты здравоохранения не относились к числу тех, что обслуживают жителей региона. После ряда реорганизаций оба здания оказались в собственности вышеупомянутых компаний.

Прокуратура потребовала вернуть объекты и земельные участки в связи с несоблюдением условий и порядка приватизации. В марте 2023 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требование.

Вышестоящие инстанции подход поддержали. Отклоняя доводы ответчиков об истечении срока исковой давности, судьи указывали, что отсчитывать его надо с момента прокурорской проверки, а сами сроки давности не должны использоваться для легализации имущества, приобретенного в ущерб интересам публичного лица и помимо его воли.

Конституционный суд, в свою очередь, отклонил оба иска, и объяснил, что суд должен учитывать, когда публично-правовому образованию стало или должно было стать известно о нарушении.

Опрошенные изданием юристы указали, что такое решение разрешает государству оспаривать любые сделки о продаже госсобственности спустя десятилетия. Адвокат практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов подчеркнул, что обновленный подход устраняет всякий смысл срока исковой давности, более того, на фоне сложившейся практики суды все чаще отсчитывают сроки с момента подачи иска государственной структурой.

Старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай согласился с тем, что нынешние определения Конституционного суда уничтожают сам смысл сроков исковой давности и противоречат предыдущей правовой позиции инстанции и действующему институту исковой давности.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство в текущем году планирует активнее проводить новую приватизацию имущества, принадлежащего частным лицам, но позднее национализированного в результате судебных решений.