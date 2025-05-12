Кабмин продлил отсрочку по налогам для бизнеса в Курской области

Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей в Курской области еще на год.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще года - равными частями ежемесячно", - говорится в сообщении.

Мера поддержки распространяется на предпринимателей и организации, которые работают на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении. В правительстве добавили, что теперь эта мера распространяется и на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством.