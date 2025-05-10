Путин анонсировал открытие молокозавода в РФ, построенного с участием Вьетнама

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал об открытии молочного завода, который был построен при участии компании TH Group из Вьетнама. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин: в РФ откроется молокозавод, построенный при участии Вьетнама
© РИА Новости
«Знаю, что завтра будет дан старт работе молокозавода в Калужской области, построенного при участии вьетнамской компании», — заявил глава государства по итогам переговоров с генеральным секретарем Коммунистической партии азиатской республики То Ламом.

По его словам, продукция этого предприятия будет поставляться, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

10 мая в Москве состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и То Лама. Во время беседы президент РФ выразил благодарность вьетнамскому политику за решение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама отметил историческое значение победы советских войск над фашистской Германией в 1945 году. То Лам подчеркнул, что подвиг Красной армии не только положил конец империализму и колониализму, но и открыл путь к миру и процветанию для всего человечества.

Компании
Владимир Путин