Путин: в РФ откроется молокозавод, построенный при участии Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин рассказал об открытии молочного завода, который был построен при участии компании TH Group из Вьетнама. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Знаю, что завтра будет дан старт работе молокозавода в Калужской области, построенного при участии вьетнамской компании», — заявил глава государства по итогам переговоров с генеральным секретарем Коммунистической партии азиатской республики То Ламом.

По его словам, продукция этого предприятия будет поставляться, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

10 мая в Москве состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и То Лама. Во время беседы президент РФ выразил благодарность вьетнамскому политику за решение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама отметил историческое значение победы советских войск над фашистской Германией в 1945 году. То Лам подчеркнул, что подвиг Красной армии не только положил конец империализму и колониализму, но и открыл путь к миру и процветанию для всего человечества.