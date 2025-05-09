Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении 74 компаний, зарегистрированных в России и других государствах. Соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

Санкции введены против металлургических, машиностроительных, авиастроительных и химических предприятий, а также ряда конструкторских бюро. Помимо российских предприятий, в список вошли семь иностранных компаний с регистрацией в Китае, Иране, Узбекистане.

Кроме того, под санкции подпали 58 физических лиц.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по поводу санкций против Москвы.