Компания Panasonic сокращает штат сотрудников

Panasonic сократит свою глобальную численность персонала на 10 000 человек, чтобы стать более эффективной и «экономной» компанией. Об этом сообщает Associated Press.

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В публикации отмечается, что в рамках сокращений, которые составят около 4% от общего числа сотрудников в 230 000 человек, работникам в Японии предложат досрочно выйти на пенсию, а также закроют ряд различных предприятий.

Также компания сообщила о падении прибыли на 17,5% за финансовый год, по состоянию на март она составляла 366 млрд иен ($2,5 млрд), что на 77 млрд иен меньше, чем за прошлый финансовый год (443 млрд иен).

В апреле сообщалось, что компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса.

Volvo Cars приступает к программе сокращения расходов на $1,87 млрд, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность. Эти меры приведут к сокращению рабочих мест, подчеркнули в компании.